«НЕФАЗ» подвел итоги работы за 2018 год

Нефтекамский автозавод в 2018 году отгрузил продукции, товаров и услуг на сумму 12 млрд 879 млн. рублей. Cамосвальных установок реализовано 6458 единиц; грузовой прицепной техники – 2978 единиц; ёмкостно-наливной техники – 418 единиц; пассажирских автобусов и электробусов – 785 единиц; вахтовых салонов – 303 единицы, сообщает пресс-служба «НЕФАЗа». По итогам основной деятельности за 2018 год получена прибыль от продаж в размере 229 млн 629 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2018 год составила 101 тыс. рублей

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ в течение трех лет поставит около 600 низкопольных городских автобусов «НЕФАЗ» в адрес «Мосгортранса». Первые 40 автобусов КАМАЗ переданы Москве в конце прошлого года. В 2019 году компания должна поставить 372 «НЕФАЗа» и еще 184 единицы – в 2020 году. Трехлетний контракт, заключенный между КАМАЗом и ГУП «Мосгортранс», предусматривает поставку 596 рестайлинговых низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-52, в том числе 30 автобусов с кабиной инструктора. Кроме того, по условиям договора компания проведет обучение водителей и ремонтного персонала особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава.