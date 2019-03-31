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На «Автоторе» представлен новый автомобиль Hyundai New Mighty

На «Автоторе» представлен новый автомобиль Hyundai New Mighty

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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В рамках ежегодной дилерской конференции Hyundai Truck and Bus, которая прошла на калининградском заводе «Автотор», состоялась презентация новой линейки среднетоннажных автомобилей Hyundai – New Mighty. Новый автомобиль должен появиться на российском рынке уже в 2019 году, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, ранее для коммерческих автомобилей Hyundai на «Автоторе» был подготовлен новый цех сварки, модернизирована линия окраски и цех сборки. Особенностью технологии окраски является применение дополнительного антикоррозийного слоя – вторичного грунта – который защищает от механических повреждений, усиливает защитные свойства и препятствует образованию коррозии. Также непосредственно на заводе «Автотор» все шасси оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек – для этого на «Автоторе» создана уникальная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года калининградский завод «Автотор» приступил к серийному производству коммерческих автомобилей Hyundai HD35 и Hyundai HD35 Сity по полному циклу. Таким образом, практически вся линейка грузовиков Hyundai выпускается на «Автоторе» по полной технологической цепочке, включая сварку и окраску. На сегодняшний день это четыре основных модели на российском рынке (в ноябре 2017 года «Автотор» запустил производство по полному циклу коммерческих автомобилей HD78, а в июне 2018-го в режиме CKD завод начал выпускать модель HD65).

Напомним, история сотрудничества «Автотора» с южнокорейским производителем Hyundai берет начало с запуска в 2011 году производства грузовых автомобилей HD78. В сентябре 2012-го «Автотор» начал массовое производство грузовиков Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей включает модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек российского производства. В январе 2017 года «Автотор» приступил к производству моделей HD по полному циклу. На сегодняшний день «Автотор» выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском автомобильном рынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки грузовые автомобили автотор hyundai

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