С 1 апреля в ОСАГО вступает в силу новая система скидок

Речь идет о присвоении водителю коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который при расчете полиса ОСАГО учитывает совершенные за год аварии. Система присвоения КБМ станет более простой и понятной, пишет ТАСС.

Коэффициент, дающий скидку (за безаварийную езду) или надбавку (за совершенные аварии) теперь будет назначаться водителю раз в год 1 апреля, и в течение года его пересчитывать не будут. Для примера: водитель стал виновником аварии 2 апреля, а полис ОСАГО будет покупать 1 мая – КБМ будет рассчитываться для него по состоянию на 1 апреля, а надбавку за совершенную аварию он получит только на следующий год.

При этом определено, что безаварийная езда дает минимальный коэффициент – 0,5% (и при покупке полиса гарантирует скидку в 50%). Кстати, по итогам 2018 года коэффициент бонус-малус (КБМ) менее 1 имели 79,75% водителей РФ. Максимальный же коэффициент может увеличить стоимость полиса в 2,45 раза. Что касается юридических лиц, имеющих несколько машин в автопарке – им будет присваиваться единый КБМ для всех машин.

Таким образом, с 1 апреля начинается третий этап реформы полиса ОСАГО, но не последний. В рамках первых двух, вступивших в силу 9 января 2019 года, уже произошло расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, а также реформировали коэффициент возраста и стажа и вместо 4 категорий появилось 58 – с послаблениями для пенсионеров и увеличением цены полиса для молодых и рискованных водителей. А с 1 сентября 2019 года в рамках проводимой реформы планируется при расчете стоимости полиса отказаться от коэффициента мощности.

Напомним также, что еще одно нововведение, касающееся ОСАГО, вступает в силу 2 апреля. Как пишет «Коммерсант», с завтрашнего дня водители убыточных для страховщиков регионов, которые приобретают ОСАГО через системы «Единый агент» и «Е-Гарант», смогут сами выбирать страховую компанию. Решение принято в декабре 2018 года собранием Российского союза автостраховщиков (РСА). Ранее страховщик назначался автовладельцу автоматически по номеру ПТС.