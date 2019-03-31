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Во второй половине марта изменение цен произошло у 13 автопроизводителей

Во второй половине марта изменение цен произошло у 13 автопроизводителей

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать цены на новые легковые автомобили у всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Отмечается, что во второй половине* марта корректировка прайс-листов произошла у 13 компаний.

К примеру, от 5 до 20 тыс. руб. выросли цены на 4 модели корейского бренда KIA. Его хэтчбеки Picanto и Ceed, универсал Ceed SW и кроссовер Sorento 2019 года производства подорожали во всех своих комплектациях. Еще один корейский бренд, Genesis, обновил ценники на два своих автомобиля – G70 и G90: все комплектации этих премиальных седанов стали дороже на 20 – 115 тыс. руб.

А вот китайский автопроизводитель Geely снизил цену на седан Emgrand 7 в двух существующих комплектациях на 70 тыс. руб., а также добавил две новых комплектации с другим двигателем. Его примеру последовала японская марка Isuzu, снизившая цены на свою единственную легковую модель в России – полноприводный пикап D-Max. Все его комплектации, кроме спецверсии Black Edition, стали дешевле на 150 тыс. руб.

Отметим также, что самое масштабное повышение цен - у немецкого BMW: с 1 апреля 16 его моделей стали дороже на 20 – 460 тыс. руб. Новые прайсы появились на официальном сайте производителя во второй половине марта. А некоторые модели, например, лифтбек 4-Series Gran Coupe и родстер Z4, подорожали уже в марте на 40 – 60 и 50 – 80 тыс. руб. соответственно.

* За период с 16 по 31 марта 2019 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

 

, источник: www.autostat.ru

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