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ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

В 2018 году этот рейтинг возглавил KIA Rio X-Line

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году россияне приобрели 246,3 тыс. новых легковых автомобилей в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек», что на 18% больше, чем годом ранее. Мы решили их объединить, т.к. сегмент лифтбеков малочисленный и все-таки ближе к хэтчбекам, нежели к седанам.

Самым популярным хэтчбеком в России стал KIA Rio X-Line, реализация которого в прошлом году составила 40,7 тыс. единиц, что в 2,2 раза больше, чем в 2017-м. Такой высокий показатель роста объясняется тем, что продажи этой модели стартовали только в ноябре 2017 года. На втором месте располагается LADA Granta – лифтбеки и хэтчбеки этого семейства приобрели 37,4 тыс. россиян, что на 11% больше по сравнению с 2017 годом. Замкнул тройку лидеров – лифтбек Skoda Rapid с результатом 35,1 тыс. штук (+19%).

С небольшим отставанием четвертую строчку рейтинга занимает еще одна отечественная модель – LADA XRAY, которая разошлась тиражом в 34,8 тыс. экземпляров (+5%). Следом за ним идет Renault Sandero, обладателями которого стали 31,6 тыс. россиян (+5%).

В ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в нашей стране по итогам 2018 года также вошли: Skoda Octavia (24,6 тыс. шт.; +11%), KIA Ceed (12,1 тыс. шт.; +48%), Ford Focus (5 тыс. шт.; -6%) и KIA Picanto (4,6 тыс. шт.; +70%) и Datsun mi-DO (2,4 тыс. шт.; -51%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых классических универсалов в России. Более подробная информация о структуре российского авторынка содержится в отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».

Быстро узнать актуальную цену автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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