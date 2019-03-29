﻿«Used Cars Forum – 2019»: все самое актуальное об автомобилях с пробегом!

24 апреля в Москве на территории отеля Aerostar Hotel Moscow аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет главный форум по автомобилям с пробегом – «Used Cars Forum – 2019».

Мероприятие соберет под одной крышей более 250 человек – дистрибьюторов, дилеров, представителей финансовых и страховых компаний, IT-компаний, аукционов, руководителей и владельцев бизнеса. При этом каждый участник получит в подарок статистический отчет «Used car report», посвященный итогам рынка автомобилей с пробегом в 1-м квартале 2019 года!

В ходе форума авторитетные эксперты расскажут о трендах и перспективах развития рынка автомобилей с пробегом в России, поделятся своим опытом, представят эффективные решения для этого бизнеса и многое другое. Так, директор по стратегическому развитию аналитического агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Луковецкая выступит модератором панельной дискуссии о том, как заработать на рынке автомобилей с пробегом.

Кроме этого, в рамках форума состоится награждение лауреатов 4-й ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS – 2019».

Обращаем ваше внимание, что до начала форума «Used Cars Forum – 2019» осталось меньше 4-х недель! А для того, чтобы принять в нем участие, достаточно зарегистрироваться, пройдя по ссылке.