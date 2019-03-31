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01.04.19 Прочитали 266 раз

Автомобили Mitsubishi доступны в лизинг на специальных условиях

Автомобили Mitsubishi доступны в лизинг на специальных условиях

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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Компания «Каркаде» и Mitsubishi разработали новое предложение, которое позволяет приобрести в лизинг внедорожники Mitsubishi без переплат и получить скидку до 10% на полисы КАСКО на первый и следующие годы. При этом, выбирая автолизинг «Каркаде», клиент может возмещать НДС из бюджета начиная с первого платежа, сообщает пресс-служба лизинговой компании.

Например, при комфортном трехлетнем сроке договора ежемесячный платеж за новый Mitsubishi Outlander составит всего 39695 рублей, а при лизинге Mitsubishi L200 – 45097 рублей. Кроме того, за счет налоговой экономии (снижение базы налога на прибыль и возмещение НДС) итоговые инвестиции в приобретение Outlander составят 1 млн 260 тыс. 077 рублей, а в L200 – 1 млн 431 тыс. 586 рублей, что существенно ниже их цены в автосалоне. Эти автомобили, а также рамный внедородник Mitsubishi Pajero Sport можно приобрести с удорожанием по лизингу от 0%, то есть оплачивать покупку постепенно, но не делать переплат – сумма лизинговых платежей равна стоимости салона.

В дополнение к условиям акции, «Каркаде» договорилась о специальном предложении по тарифам КАСКО. Скидки на полисы трех фокусных моделей Mitsubishi достигают 10% и, что важно, КАСКО оформить на спецтарифах можно на первый год или весь срок лизинга.

Добавим также, что по итогам 2018 года компания «Каркаде» входит в ТОП-8 компаний по лизинговым продажам.

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг спецпредложения f&i mitsubishi mitsubishi l200 mitsubishi outlander mitsubishi pajero sport

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