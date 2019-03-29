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29.03.19 Прочитали 304 раз

Volkswagen Golf отмечает 45-летний юбилей

Volkswagen Golf отмечает 45-летний юбилей

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

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Модели Volkswagen Golf исполняется 45 лет. Первый экземпляр модели, которая впоследствии стала бестселлером марки, был выпущен 29 марта 1974 года на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. С момента запуска производства покупатели из разных стран мира заказывают новый Golf каждую 41 секунду – ежедневно и без перерыва, сообщает пресс-служба немецкой марки. Таким образом, среднегодовой объем продаж составляет около 780 тыс. автомобилей в год. А общий объем продаж Volkswagen Golf достигает 35 млн машин.

Как отмечает главный операционный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер, семь поколений Golf внесли огромный вклад в развитие Volkswagen, ставшего одним из ведущих мировых автопроизводителей.

Компактный Golf остается ключевым продуктом марки на мировом рынке. Благодаря современной ходовой части, информационно-развлекательным и операционным системам, а также системам помощи водителю он продолжит играть решающую для Volkswagen роль.

, источник: www.autostat.ru

Теги: мировой авторынок volkswagen volkswagen golf

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