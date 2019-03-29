Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье

Первый камень в строительство завода по производству грузовых автомобилей японского концерна Hino в Подмосковье будет заложен 24 апреля, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Японцы, как известно, долго запрягают, но приняв решение, очень быстро реализует проекты. Думаю, уже через год мы сможем приехать на открытие завода", - заявил глава Подмосковья, которого цитирует "Российская газета".

Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей. Территория земельного участка, на котором расположится завод, составляет 5,3 гектара. Площадь завода и прилегающих зданий составит около 12 тыс. кв.м. Количество вновь создаваемых рабочих мест составит около 50. Объем инвестиций оценивается в 17 млн долларов США. Запуск серийного производства на новом предприятии запланирован на 2020 год.

На заводе методом крупноузловой сборки будут выпускаться мало- и среднетоннажные грузовые автомобили марки Hino серий 300 и 500 массой 3,5; 7,5; 12 и 18 тонн. Производственная мощность предприятия составит порядка 2 тысяч автомобилей в год. Существует предварительная договоренность с японскими инвесторами, что в случае необходимости производство будет расширено. Автомобили Hino, которые будут производиться на новом заводе в Химках, предназначены не только для российского рынка, но также будут поставляться в страны ближнего зарубежья.