Renault в феврале реализовала в России 8,5 тыс. автомобилей

Российские дилеры Renault в феврале реализовали 8499 автомобилей – на 25% меньше по сравнению с результатом годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 16298 машин, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2394 потребителя (-35%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 2307 единиц (-3%). Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Kaptur – 1938 реализованных автомобилей (-27%). Продажи хэтчбека Sandero составили 1796 машин, что на 24% ниже показателя годичной давности.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве. Новинка доступна в четырех комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) по цене от 709 тыс. рублей за версию Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.) в паре с механической коробкой передач и передним приводом. Топовая версия с 2-литровым бензиновым двигателем с автоматической трансмиссией предлагается за 1 млн 27 тыс. 990 рублей.