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Новый Nissan X-Trail в феврале показал рост продаж в России на 35%

Новый Nissan X-Trail в феврале показал рост продаж в России на 35%

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 6146 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 11149 автомобилей Nissan, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в феврале стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 35% до 2299 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 2068 реализованных машин, что на 10% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Nissan началиприем заказов на обновленный кроссовер Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Цены на новинку составляют от 1 млн 290 тыс. до 1 млн 970 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи nissan nissan x-trail

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