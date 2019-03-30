Испанский авторынок в феврале снизился на 9%

Испанский авторынок в феврале снизился на 8,8% и составил 100701 машину. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 194247 единиц (-8,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в феврале стала Peugeot, реализовавшая 8602 автомобиля (+9,2%). На втором месте идет местный SEAT, который снизил продажи на 23,9% до 8415 единиц. Третью строчку занимает Renault, чей результат составил 7041 машину (-2,2%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (6699 шт., -10,3%) и Opel (6523 шт., -21,5%).