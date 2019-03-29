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29.03.19 Прочитали 247 раз

Итальянский авторынок в феврале остался «в минусе»

Итальянский авторынок в феврале остался «в минусе»

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

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Все оперативные данные

Автомобильный рынок Италии в феврале снизился на 2,4% до 177825 машин. Таким образом, отрицательная динамика продолжается шестой месяц подряд, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 4,9% и составила 343010 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в феврале реализовал 26562 машины (-18,2%). Второе место занимает Volkswagen, снизивший реализацию на 1,9% до 15915 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 11433 автомобиля (-11,2%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (11264 шт., -1,9%) и Renault (9868 шт., -0,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: италия авторынок европы автомобильные рынки

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