Итальянский авторынок в феврале остался «в минусе»

Автомобильный рынок Италии в феврале снизился на 2,4% до 177825 машин. Таким образом, отрицательная динамика продолжается шестой месяц подряд, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 4,9% и составила 343010 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в феврале реализовал 26562 машины (-18,2%). Второе место занимает Volkswagen, снизивший реализацию на 1,9% до 15915 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 11433 автомобиля (-11,2%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (11264 шт., -1,9%) и Renault (9868 шт., -0,4%).