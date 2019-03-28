На продаже новых автомобилей дилеры зарабатывают в среднем около 700 млн рублей в год

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что емкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2018 году составила 2,4 трлн рублей. Учитывая тот факт, что в нашей стране на начало нынешнего года насчитывалось 3450 дилерских центров, получается, что на каждого из них пришлось 696 млн рублей.

Естественно, что это средний показатель по всем автосалонам, потому как в зависимости от марки и даже сегмента он может разительно отличаться. Так, дилерский центр массового бренда на продаже новых автомобилей в минувшем году заработал в среднем 614 млн рублей.

А вот в премиальном сегменте этот показатель составил 1 млрд 150 млн рублей. Напомним, что на начало 2019 года в России насчитывалось 533 дилерских центра премиум-марок, а на покупку новых таких автомобилей жители нашей страны потратили свыше 600 млрд рублей.

Узнать о том, сколько зарабатывают российские дилеры на продаже автомобилей с пробегом, можно на форуме автомобильного бизнеса «Used Cars Forum-2019», который состоится 24 апреля в Москве.

Отметим также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, сколько новых легковых машин в среднем продает один дилерский центр в стране.