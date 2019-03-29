На долю Ford приходится более 4% парка LCV в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года в нашей стране числилось 167,5 тыс. легких коммерческих автомобилей марки Ford, что составило 4,1% всего парка LCV.

Свыше 60% от этого количества приходится на два федеральных округа – Центральный и Северо-Западный. В общей сложности на учете там стоит порядка 105 тыс. единиц LCV американской марки.

В разбивке по регионам лидируют Москва (23,4 тыс. шт.), Санкт-Петербург (19 тыс. шт.) и Подмосковье (13,9 тыс. шт.), на долю которых суммарно приходится каждый третий легкий коммерческий автомобиль Ford в стране. Из нестоличных субъектов РФ стоит отметить Краснодарский край (10 тыс. шт.), доля которого равна 6%.

В модельной структуре российского парка легкой коммерческой техники Ford насчитывается более 10 наименований, но при этом свыше 90% его объема принадлежит только одной модели – Transit (152,9 тыс. шт.). Также отметим Transit Connect, Tourneo Custom и Tourneo – каждая из этих моделей занимает более 1% парка LCV американской марки.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», Ford входит в тройку лидеров рынка новых легких коммерческих машин в России, а Transit является там самой популярной иномаркой, тоже занимая третье место в общем модельном рейтинге. Во многом это обстоятельство побудило Ford сохранить свое присутствие в сегменте LCV в нашей стране.