Haval удвоит дилерскую сеть в России

Компания Haval в числе своих приоритетных задач в России на ближайший период ставит развитие дилерской сети. Новые официальные дилеры открываются каждый месяц, всего на сегодняшний день в распоряжении Haval – 42 дилера и авторизованных сервисных центров, а к концу года планируется увеличить это количество до 80, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля впервые в нашей стране в лидеры рынка среди автомобилей из Поднебесной вышел бренд Haval, реализовавший 537 автомобилей – в 3,5 раза больше, чем год назад. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 894 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза).

В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x. Как отмечается, с запуском завода производственной мощностью 150 тыс. автомобилей в год, куда компания инвестировала порядка 500 млн долларов США, Haval ожидает новой волны популярности бренда.

Какие новинки можно ждать на российском автомобильном рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок".