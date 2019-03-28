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29.03.19 Прочитали 469 раз

Isuzu снизил цены пикапа D-Max на 150 тысяч рублей

Isuzu снизил цены пикапа D-Max на 150 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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от 7 200 руб.

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По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Isuzu эксперты сайта «Цена Авто» отметили снижение цен* на все комплектации полноприводного пикапа D-Max на 150 тыс. руб.

Теперь его самая доступная комплектация Terra оценивается в 1 885 тыс. руб. В этой версии полноприводный D-Max оснащается дизельным двигателем объемом 2,5 л (163 л.с.) в паре с механической трансмиссией. «Автомат» обойдется покупателям в 2 249 тыс. руб., а топовая комплектация Energy предлагается к продаже за 2 349 тыс. руб.

При этом цены на пикап Isuzu D-Max в спецверсии Black Edition остались прежними – от 2 185 до 2 585 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на Isuzu D-Max произошло в феврале и было разнонаправленным.

Также отметим, что в январе – феврале 2019 года российские дилеры Isuzu реализовали 105 автомобилей, что на 48% больше, чем за два первых месяца прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены isuzu isuzu d-max

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