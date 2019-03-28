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28.03.19 Прочитали 2116 раз

В Москве и Питере продается 45% всех премиальных автомобилей в стране

В Москве и Питере продается 45% всех премиальных автомобилей в стране

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.01.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка новых автомобилей премиум-сегмента в Москве составил 51,7 тыс. единиц. В Санкт-Петербурге данный показатель оказался равен 16,5 тыс. экземпляров. Таким образом, на долю двух столичных мегаполисов приходится 45% общероссийского рынка премиальных машин (150 тыс. шт.).

Впрочем, если рассматривать эти объемы применительно к городам РФ с населением более 1 млн жителей, то суммарная доля Москвы и Питера и вовсе превышает 75%. Так, за весь прошлый год жители городов-миллионников приобрели около 90 тыс. новых автомобилей премиум-класса.

Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин. Также более 2 тыс. таких экземпляров купили жители Краснодара, Казани и Ростова-на-Дону. При этом во всех городах-миллионниках, кроме Волгограда, был отмечен рост рынка новых автомобилей премиум-сегмента. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи москва санкт-петербург премиум-сегмент премиум-марки

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