На выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам в России Ford потратит 200 млн долларов

Вчера СП «Ford Sollers» официально подтвердило информацию об уходе американского бренда Ford из сегмента легковых автомобилей в России. Завершить производство легковых машин Ford в нашей стране планируется к концу июня. Речь идет о последовательном закрытии двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в Елабуге.

Все обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей компания пообещала поддерживать в полном объеме, а сокращение штата сотрудников провести с выплатой дополнительных компенсаций. Сегодня РИА «Новости», ссылаясь на комментарий представителя компании, сообщило, что на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам в рамках реструктуризации бизнеса в России компания потратит 200 млн долларов.

Напомним, что после структурной реорганизации американский производитель намерен сохранить свою производственную площадку в Елабуге, где продолжится сборка легких коммерческих автомобилей Ford Transit - в рамках ранее созданного СП (но уже с другой долевой составляющей).

Что касается Ford Transit, то, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», модель достаточно успешна на российском рынке LCV. По итогам 2018 года она находится на третьем месте в рейтинге моделей на рынке новых легких коммерческих автомобилей и лидирует там среди иномарок.