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Британский авторынок в феврале вышел «в плюс»

Британский авторынок в феврале вышел «в плюс»

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

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Британский авторынок в январе увеличился на 1,4% и составил 81969 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяц падения рынка, несмотря на то, что на февраль традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 242982 единицы (-0,6%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в феврале стал Ford, реализовавший 10390 автомобилей (+12,7%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 7960 машин (+9,7%). Третий результат показал BMW – 6870 проданных автомобилей (+8,4%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (6088 шт., +7,4%) и Audi (5112 шт., +6,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: великобритания авторынок европы автомобильные рынки

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