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28.03.19 Прочитали 614 раз

Daimler продал 50% акций smart компании Geely

Daimler продал 50% акций smart компании Geely

Импорт транспортных средств в Россию

31.12.18

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Китайская компания Geely заключила соглашение с концерном Daimler о покупке 50% акций smart. Речь идет о совместной разработке новых моделей и формировании СП в Китае, которое займется производством электрических моделей smart и продажей их на глобальном рынке.

Ситуация с брендом smart, который появился на свет в 1998 году, давно была предметом обсуждения экспертов и профильных автомобильных СМИ. Однако в последние годы слухи вокруг экономически обоснованного ее дальнейшего существования обострились: ежегодные убытки по марке стали достигать 500 - 700 миллионов евро, а шансов на то, что продажи ее автомобилей будут расти и изменят ситуацию к лучшему, с каждым годом становилось все меньше. Так, по итогам 2018 года глобальные продажи smart составили всего 128,8 тыс. экземпляров, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Затем Daimler объявил, что smart с 2020 года станет полностью электрическим, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания - и мода на электро может повлиять на его судьбу. Однако в конце марта 2019 года вновь заговорили о том, что бренд, вероятнее всего, прекратит свое существование. Причины - стагнация продаж на европейском рынке и рост популярности кроссоверов. Спорным оставался лишь вопрос, в каком месяце будет озвучено решение.

Немецкое издание Handesblatt высказало идею, что это случится уже в мае, т.к. новый глава концерна Ола Каллениус, который в мае сменит на посту генерального директора Дитера Цетше, не будет отстаивать smart с такой энергией, как это делал его предшественник. 

Известие о покупке акций компанией Geely возникло неожиданно, но не на пустом месте. Напомним, в прошлом году она стала крупнейшим акционером Daimler, завладев 9,7% акций немецкого концерна. В октябре 2018 года Daimler и Geely объявляли о создании совместного каршерингового сервиса в Китае. Опять же то, что smart будет полностью электрическим - прекрасно ложится в китайскую концепцию «зеленой улицы» в производстве транспорта на альтернативных источниках топлива.

Как пишет Quto.ru, Daimler и китайская компания Geely, заключив соглашение о партнерстве, причем с равными долями, объявили, что новое поколение smart будет выпущено в 2022 году. При этом Geely планирует превратить убыточный бренд в «пионера городской мобильности». Любопытно, что завод во Франции продолжит выпускать автомобили smart, в том числе электрические версии. Причем Daimler вложит в этот завод 500 млн евро для расширения и организации новой конвейерной линии для выпуска электрокаров Mercedes-Benz EQ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили geely mercedes-benz smart

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