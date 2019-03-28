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Пользоваться, а не владеть: как заработать на аренде автомобилей расскажут на форуме «Used Cars Forum – 2019»

Пользоваться, а не владеть: как заработать на аренде автомобилей

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

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Не секрет, что в последнее время в автомобильном мире наметился четкий тренд: растет количество людей, которые отказываются покупать личный автомобиль и предпочитают пользоваться им только по мере необходимости. Благо, для этого сегодня есть различные сервисы, такие как авто по подписке или аренда.

С примером успешной реализации проекта по аренде автомобилей, работающего в регионах, а не в столице, можно ознакомиться, изучив опыт ГК «БН-Моторс» (г. Брянск). За 6 лет работы проекта был создан парк из более 100 автомобилей бюджетного класса, и в 2018 году компания заработала на аренде автомобилей около 25 млн рублей.

Интересный факт: кроме заработка на аренде автомобилей, ГК «БН-Моторс» зарабатывает и на продаже прокатных автомобилей, отработавших проектный срок 3 года. Эти машины возвращаются в компанию, пополняя парк авто с пробегом, и в дальнейшем реализуются. Это дает дополнительные бонусы, как производителю, так и дилеру. В 2018 году прирост новых автомобилей в «БН-Моторс» составил 30%, автомобилей с пробегом – 38%.

Что еще? Многим будет интересно сравнить опыт ГК «БН-Моторс» и довольно нового «модного» направления как каршеринг. Что выгоднее? Какие перспективы дальнейшего развития у этих проектов?

Обо всех тонкостях ведения такого бизнеса в России готов рассказать Председатель совета директоров группы компании «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин в рамках автомобильного форума «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве 24 апреля. Алексей Геннадьевич поделится дилерским опытом, расскажет о «подводных камнях» бизнеса автомобилей с пробегом и ответит на вопросы зала.

Для участия в форуме достаточно зарегистрироваться, пройдя по ссылке

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры авто с пробегом конференции автостат автомобили с пробегом конференции used car

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