Автодилеры оценили перспективы Opel в России

Марка Opel, которая за несколько лет отсутствия на российском рынке перешла от GM к Группе PSA, возвращается в нашу страну. В четвертом квартале 2019 года в продажу поступят кроссовер Opel Grandland X немецкого производства, а также минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter, которые будут выпускаться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В дальнейшем модельный ряд марки в России должны пополнить компактный кроссовер Crossland X и «каблучок» Combo.

Как говорит генеральный директор холдинга «КорсГрупп» Олег Мастрюков, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. В числе конкурентов кроссоверов Opel он называет Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur и KIA Sportage. «Если Opel установит цены на Grandland в аналогичных ценовых рамках, возможно тогда продажи бренда будут успешными», – отмечает Олег Мастрюков. Это же, по его мнению, касается минивэна Opel Zafira Life и «каблучка» Combo, которые при грамотном позиционировании смогут занять свою нишу.

А вот руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сильного ажиотажа вокруг кроссоверов Grandland X и Crossland X, вероятнее всего, не будет и они вряд ли способны повлиять на установившийся расклад в сегменте малых и средних SUV. «К сожалению, в моделях Opel Grandland X и Crossland X отсутствует такая важная для российского рынка опция, как полный привод. Кроме того, обе модели будут импортироваться в Россию, а это значит, что у производителя не будет необходимой гибкости для создания конкурентного ценового предложения, – комментирует Константин Авакян. – Сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели чем в сегменте легковых автомобилей. В совокупности с будущими Opel, позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen».

По мнению директора по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергея Новосельского, важной проблемой для PSA станет, конечно, состояние дилерской сети. Выход Opel на те показатели, которые были привычны этому бренду до ухода из страны, в ближайшие года 3-4 недостижимы. «Во-первых, никто не будет сейчас вкладываться в открытие новых центров. Скорее всего, с брендом начнут работать в тех же центрах, которые сейчас продают Peugeot и Citroen с какими-то обязательствами по выделению отдельных шоу-румов или открытию новых центров в какой-то временной перспективе. Во-вторых, нереально развивать бренд в условиях отсутствия российского производства и внятной стратегии развития в стране. Также непонятно, кто будет обеспечивать гарантийную поддержку бренда – новые дилеры или как-то будут привлекаться к работе те дилеры, которые когда-то работали с Opel», – рассуждает Сергей Новосельский.

Напомним, на первоначальном этапе реализацией автомобилей Opel будут заниматься всего 15 – 20 дилеров, но в среднесрочной перспективе их число увеличится более чем вдвое. Как заявил операционный директор дивизиона компании «Авилон» Вагиф Бикулов, АГ «Авилон» готова рассмотреть включение бренда Opel в свой портфель, если импортер подтвердит стратегический интерес бренда к России и создаст инфраструктуру для развития потенциала марки.

Планирует заниматься реализацией автомобилей Opel и холдинг «КорсГрупп», в чей портфель эта марка входила ранее. «Мы имеем богатый и, что немаловажно, успешный опыт работы с Opel, поэтому сегодня мы уверены, что сможем стать надежным партнером. В текущей экономической ситуации важно, скорее, не количество дилеров, а качество дилерской сети, ведь только с экономически устойчивым партнерами можно рассчитывать на длительные и перспективные отношения», – заявил Олег Мастрюков.

Подробнее о перспективах марки Opel на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».