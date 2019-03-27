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28.03.19 Прочитали 952 раз

KIA представила новые концептуальные кроссоверы

KIA представила новые концептуальные кроссоверы

Компания KIA на Сеульском автосалоне представила новые концептуальные кроссоверы марки. Центральное место в экспозиции бренда занимает внедорожник KIA Mohave Masterpiece, для которого Сеульский автосалон стал местом мировой премьеры сообщает пресс-служба KIA.
Дизайн этого концепт-кара демонстрирует новую интерпретацию фирменных очертаний решетки радиатора KIA «улыбка тигра»: она расширяется на всю поверхность передней части автомобиля, границы между самой решеткой и светодиодными фарами практически исчезают. Это решение перекликается с дизайном задней части, что обеспечивает цельный, законченный облик внедорожника.

Салон Mohave Masterpiece создан в соответствии с новейшей архитектурой интерьеров KIA. Передняя панель имеет ярко выраженное горизонтальное зонирование, задающее основной мотив компоновки всей передней части салона. В отделке салона применены самые высококачественные, роскошные материалы. Концепт также демонстрирует новейшие решения и технологии KIA в области комфорта и удобства использования. В частности, здесь имеется такое оснащение, как адаптивная система подсветки, информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностями доступа в информационные сети, а также ряд новейших систем, относящихся к разрабатываемому KIA комплексу высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assist Systems).

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На выставке AutoExpo в 2018 году в Дели (Индия) KIA продемонстрировала концептуальный кроссовер SP. Сегодня, концепт-кар SP Signature дает возможность взглянуть на дальнейшее направления развития дизайна бренда в направлении компактных SUV. Дизайн передней части характеризуется широкой решеткой радиатора и удлиненной линией капота, а корма автомобиля с широкими задними фонарями и развитыми линиями кузовных поверхностей подчеркивает устойчивость кроссовера. Фирменная решетка радиатора «улыбка тигра» визуально объединяется с основной головной оптикой, с которой интегрированы и дневные ходовые огни. Развитая «линия плеч» и сужающаяся к корме поверхность остекления придают кроссоверу ярко выраженную спортивность. Цельность облика формируется тонкими линиями светодиодных огней спереди и сзади и заостренностью очертаний подштамповок на кузовных панелях. Этот концепт дает возможность представить себе, как будет выглядеть уже практически готовый к серийному производству компактный кроссовер KIA, премьера которого состоится уже в нынешнем году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: внедорожники разработки suv кроссоверы kia kia mohave

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