Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых классических универсалов в РФ
  • 28.03.19 - 08:43

    ТОП-10 самых продаваемых классических универсалов в РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Коллтрекинг и инструменты связи для автобизнеса. Тренды-2019 (на основе исследования «Манго Телеком»)
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 27 марта

    Мировой рынок мотоциклов в 2018 году

    Мировой рынок мотоциклов в 2018 году вырос на 1,8%.

Вся аналитика

Инфографика

Ford в России: история в цифрах и фактах
  • 27.03.19

    Ford в России: история в цифрах и фактах
Все публикации

Видео

«ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
  • 25.03.18

    «ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
Все видео

28.03.19 Прочитали 1036 раз

Volkswagen T-Roc в феврале стал самым продаваемым SUV в Европе

Volkswagen T-Roc в феврале стал самым продаваемым SUV в Европе

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc по итогам февраля вошел в десятку самых популярных моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса. В результате модель впервые стала бестселлером в сегменте SUV, обогнав Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, новый T-Roc стал самой продаваемой моделью SUV в Австрии, Люксембурге и Нидерландах, а в Германии, Хорватии, Дании и Италии занял второе место в этом сегменте.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 31769 реализованных машины (-14%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 5% до 26062 автомобиля. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 22610 единиц, что на 17% выше показателя годичной давности. Далее идет Citroen C3, на котором остановили свой выбор 19788 европейских покупателей (+6%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 208, разошедшийся тиражом 19462 экземпляра (-2%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Ford Focus (18638 шт., +23%), Volkswagen T-Roc (17791 шт., +140%), Ford Fiesta (17170 шт., -13%), Opel/Vauxhall Corsa (17109 шт., +13%) и Volkswagen Tiguan (16880 шт., +3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: внедорожники авторынок европы suv кроссоверы volkswagen

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых классических универсалов в РФ

сегодня, 08:43

Все новости

Статьи на тему

Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем («Ведомости»)

31 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКП в 2018 году

25 марта 2019

Вся инфографика