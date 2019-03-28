Volkswagen T-Roc в феврале стал самым продаваемым SUV в Европе

Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc по итогам февраля вошел в десятку самых популярных моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса. В результате модель впервые стала бестселлером в сегменте SUV, обогнав Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, новый T-Roc стал самой продаваемой моделью SUV в Австрии, Люксембурге и Нидерландах, а в Германии, Хорватии, Дании и Италии занял второе место в этом сегменте.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 31769 реализованных машины (-14%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 5% до 26062 автомобиля. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 22610 единиц, что на 17% выше показателя годичной давности. Далее идет Citroen C3, на котором остановили свой выбор 19788 европейских покупателей (+6%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 208, разошедшийся тиражом 19462 экземпляра (-2%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Ford Focus (18638 шт., +23%), Volkswagen T-Roc (17791 шт., +140%), Ford Fiesta (17170 шт., -13%), Opel/Vauxhall Corsa (17109 шт., +13%) и Volkswagen Tiguan (16880 шт., +3%).