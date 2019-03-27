Ford занимает более 3% российского парка легковых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года в нашей стране насчитывалось 1 млн 389,3 тыс. легковых автомобилей марки Ford, что составляет 3,2% от общего объема парка.

Более 70% от этого количества приходится на три федеральных округа - Центральный, Северо-Западный и Приволжский. В общей сложности там стоит на учете порядка 1 млн легковых автомобилей Ford.

Если же взглянуть на этот парк с региональной детализацией, то в Москве и Московской области суммарно находится примерно пятая часть всех таких машин (22,3%), а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – десятая часть (9,8%). Из нестоличных регионов здесь лидируют Краснодарский край (4,1%), Свердловская и Ростовская области (3,3 и 3% соответственно).

В модельной структуре этого парка в России - сегодня около 60 наименований, однако основной тон задают всего пять моделей, на которые приходится свыше 80% от общего количества - Focus, Mondeo, Fusion, Kuga, Fiesta.

Более половины российского парка лекговых Ford составляют модели Focus (737,2 тыс. шт.; доля - 53,1%). Что касается остальных, входящих в ТОП-5, у них показатели немного скромнее: Ford Mondeo - почти 140 тыс. шт. (доля - 10,1%), Fusion - 118,2 тыс. шт. (8,5%), Kuga - 78,8 тыс. шт. (5,7%), Fiesta - 58,4 тыс. шт. (4,2%).