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На СП «Кнорр-Бремзе Кама» выпущен 2-миллионный тормоз

На СП «Кнорр-Бремзе Кама» выпущен 2-миллионный тормоз

Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России

09.06.17

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Совместное предприятие «Кнорр-Бремзе Кама» 26 марта выпустило 2-миллионный барабанный тормоз с момента начала производства в июле 2008 года.

Напомним, начало истории «Кнорр-Бремзе Кама», специализирующегося на выпуске тормозных систем, было положено КАМАЗом и немецкой компании Knorr-Bremse AG в декабре 2007 года подписанием соглашения о создании в Набережных Челнах совместного предприятия. Производство барабанных тормозов для КАМАЗа было запущено 1 июля 2008 года,сообщает пресс-служба КАМАЗа. В декабре 2011-го был собран 500-тысячный барабанный тормоз, к ноябрю 2013 года объемы выпуска этого вида продукции достигли 1 млн единиц. За 10 лет выпущено уже 2 млн барабанных тормозов, освоена вся номенклатура этой продукции для автомобилей «КАМАЗ».

Кроме того, освоено производство, гасителей крутильных колебаний, ручных регулировочных рычагов, пневмогидроусилителей, главных цилиндров и осушителей воздуха. В планах предприятия – локализация дискового тормозного механизма и производство подъемной оси для автомобилей «КАМАЗ».

Как отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, предприятие, которое создавалось как производство тормозов, сегодня значительно расширило ассортимент выпускаемой продукции. «Сегодня КАМАЗ запускает в серийное производство автомобили нового поколения, и особое внимание мы уделяем качеству комплектующих. Мы признательны партнеру за возможность применения в производстве передовых мировых технологий, что обеспечивает высокие технические характеристики автомобилей "КАМАЗ"», – заявил он.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили автомобильные компоненты камаз

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