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Французский авторынок в феврале увеличился на 2%

Peugeot 208

Автомобильный рынок Франции в феврале увеличился на 2,1% до 172438 машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 327517 единиц (+0,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в феврале стал Peugeot, реализовавший 31784 машины (+2,5%). Второе место занимает Renault с показателем 29812 проданных автомобилей (-1,4%). Реализация Citroen увеличилась на 20,1% и составила 19986 машин. Далее идет Volkswagen, чьи дилеры реализовали 11258 автомобилей (+3,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, продажи которой составили 10428 машин (+3,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: франция авторынок европы автомобильные рынки

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