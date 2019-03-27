ТОП-10 самых продаваемых классических универсалов в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году в нашей стране было реализовано 126,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал», что на 66% больше, чем годом ранее. Отметим, что здесь мы учитываем только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова. Эксперты составили рейтинг самых популярных таких моделей у россиян.

Самым продаваемым классическим универсалом в России в очередной раз стал LADA Largus, продажи которого в прошлом году составили 44,1 тыс. единиц, что на 31% больше, чем в 2017-м. Следующие две позиции в рейтинге также занимает продукция АВТОВАЗа. Так, на втором месте располагается LADA Vesta – универсалы этого семейства (SW и SW Cross) приобрели 43,3 тыс. россиян, что в 7,8 раза выше по сравнению с 2017 годом. Далее, с большим отставанием, тройку лидеров замыкает универсал LADA Kalina с результатом 11,6 тыс. штук (-30%).

Самым продаваемым иностранным автомобилем в кузове «универсал» стал KIA Ceed, занимающий четвертую строчку рейтинга и разошедшийся тиражом в 8,5 тыс. экземпляров (+21%). Следом за ним идет Ford Focus, обладателями которого стали 4,6 тыс. россиян (-2%).

В ТОП-10 самых продаваемых универсалов в нашей стране по итогам 2018 года также вошли: LADA Granta (3,6 тыс. шт.), Renault Dokker (1,9 тыс. шт.; рост в 33 раза), Peugeot 3008 (1,3 тыс. шт.; +32%), Volkswagen Caddy (1,2 тыс. шт.; +34%) и Subaru Outback (1,2 тыс. шт.; +4%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых седанов в России. Более подробная информация о структуре российского авторынка содержится в отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».