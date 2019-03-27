Работы над кабриолетом Aurus близки к завершению

«Внешний вид кабриолета Aurus выполнен в стилистике седана Aurus Senat S600. Вся разница - в мягкой складной крыше, а в центре салона появился регулируемый поручень для езды стоя», - так описывает новую модель линейки «Российская газета», в распоряжении которой оказалась фотография новинки.

Сам снимок издание опубликовать не смогло, ссылаясь на необходимость соблюдать коммерческую тайну. Однако, насколько могут судить корреспонденты, очевидно, что работы над кабриолетом находятся на завершающей стадии. Они даже предположили, что дебют автомобиля может состояться уже в нынешнем году на Параде Победы в Москве.

Напомним, что в планах разработчиков на основе унифицированной платформы изначально предполагалось выпустить целое семейство - седан, лимузин (обычный и бронированный), минивен, внедорожник, кабриолет и мотоцикл.

С двумя представителями семейства уже ознакомились не только россияне, но и европейцы: в рамках Женевского автосалона состоялась европейская премьера новых российских автомобилей класса «люкс» Aurus Senat Limousine и Aurus Senat. Обе модели одновременно запущены в производство на мощностях НАМИ в Москве, но пока речь идет лишь о небольших объемах. Тем не менее, рынок ждет продолжения.