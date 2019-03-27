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«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» испытывает Mercedes-Benz с «вечным сцеплением»

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» испытывает Mercedes-Benz с «вечным сцеплением»

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

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Инженеры Daimler AG разработали новое турборетардерсцепление и подготовили к испытаниям оборудованный таким агрегатом Mercedes-Benz Arocs 3352 AS. Грузовой автомобиль пройдет ряд эксплуатационных тестов в Дальневосточном регионе, причем, по условиям тестов, машина будет осуществлять перевозки тяжелой строительной техники не только в условиях сурового климата, с большими перепадами температур, но и на бездорожье, при отсутствии развитой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», новый агрегат представляет собой инновационную систему, основной компонент которой – гидродинамическая муфта сцепления с контролем заполнения рабочей полости (турбосцепление). Эта система сочетает в едином элементе функции гидродинамического сцепления и гидродинамического тормоза.

Турборетардерсцепление было разработано инженерами Daimler AG для более эффективной эксплуатации грузовиков при транспортировке тяжелых и крупногабаритных грузов в карьерах и на стройках, а также при работе машин в составе автопоездов с самосвальными полуприцепами или сортиментовозами.

В отличие от обычных гидромуфт и гидротрансформаторов, агрегат обеспечивает максимальное использование крутящего момента двигателя при любом режиме движения автомобиля. Результат – низкая скорость в сочетании с уменьшенным расходом топлива при начале движения грузовика по дороге с хорошим покрытием. Кроме того, турборетардерсцепление имеет защиту от перегрузки и отличается высокой термостойкостью, в том числе при экстремальных нагрузках и маневрировании.

Разработчики утверждают, что «вечное» сцепление, которое устанавливают на грузовую технику Mercedes-Benz, гарантирует долгий срок службы и максимальную отдачу от грузового автомобиля.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки грузовые автомобили daimler mercedes-benz

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