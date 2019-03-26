Genesis поднял цены на автомобили 2019 года

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. По его результатам было зафиксировано появление прайс-листов на автомобили премиум-бренда Genesis 2019 года производства. Так, две его модели – седаны G70 и G90 – стали дороже на сумму от 20 до 115 тыс. руб.

Теперь спортивный полноприводный седан Genesis G70 в самой доступной комплектации Premier с 2-литровым двигателем (197 л.с.) оценивается в 2 149 тыс. руб. Версия Advance с более мощным двигателем (247 л.с.) обойдется покупателям в 2 569 тыс. руб., а автомобиль с таким же мотором в топовой комплектации Supreme предлагается к продаже за 3 039 тыс. руб.

Представительский седан Genesis G90 в стартовой комплектации Premier с двигателем 3,8 л (309 л.с.) доступен за 4 885 тыс. руб. Более мощная версия Elite с двигателем 3,3 л (370 л.с.) стоит сейчас 5 500 тыс. руб., а топовая (G90L с 5-литровым 413-сильным мотором) получила обновленный ценник в 6 415 тыс. руб.

Отметим, что цены на автомобили 2018 года производства остались неизменными, и эти модели по-прежнему можно приобрести от 2 039 до 3 014 тыс. руб. за Genesis G70 и от 4 865 до 6 385 тыс. руб. за G90. Также без изменений остались и цены на седан G80.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на весь модельный ряд Genesis произошло в феврале и составило сумму 40 – 110 тыс. руб.

Также отметим, что за январь – февраль текущего года российские дилеры Genesis реализовали 428 автомобилей этой марки, что в 3,8 раза больше, чем за два первых месяца 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.