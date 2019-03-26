Skoda выпустила полумиллионный Superb третьего поколения

Сегодня, 27 марта, на заводе Skoda в Квасинах был собран юбилейный, 500-тысячный, лифтбек Superb третьего поколения. Как сообщает пресс-служба компании, производство автомобиля данной генерации началось в марте 2015 года.

В то же время свою историю Skoda Superb ведет с 1934 года, когда была представлена модель 640 Superb. Ее название происходило от латинского слова Superbus, которое переводится как «удивительный», «превосходный» и «великолепный». Оно украшало лимузины чешского бренда до 1949 года и стало синонимом самого лучшего от Skoda.

В 2001 году, спустя десять лет после объединения с концерном Volkswagen Group, чешский бренд вернул в продуктовую линейку, состоящую на тот момент из Octavia и Fabia, модель с названием Superb. В 2008 году на автосалоне в Женеве состоялась премьера второй генерации модели. Тогда же она впервые стала доступна с полным приводом, а в 2009 году появился универсал Skoda Superb Combi. Если модель первого поколения разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то Superb второй генерации стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей.

В 2015 году дебютировала модель третьего поколения, а всего за четыре года автомобиль разошелся по миру тиражом в полмиллиона экземпляров, 358 200 из которых были выпущены на заводе в Квасинах. Также модель производится в Усть-Каменогорске (Казахстан), Соломоново (Украина), Аурунгабаде (Индия) и Нанкине (Китай). Всего же с 2001 года покупателям было передано 1,25 млн экземпляров Skoda Superb. А в 2019 году модель ожидает новый этап жизненного цикла: автомобиль будет значительно модернизирован и получит plug-in гибридную модификацию.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было реализовано 2180 автомобилей Skoda Superb, что составляет всего лишь 2,7% от общего объема продаж чешской марки. При этом модель является лидером по сохранности остаточной стоимости (Residual value – 2019) среди автомобилей сегмента D.