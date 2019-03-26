Самый компактный кроссовер от Hyundai получил имя Venue

На автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет 17 апреля 2019 года, компания Hyundai представит кроссовер, получивший название Venue, сообщает «Российская Газета». Это самый маленький автомобиль в модельном ряду корейского автопроизводителя, по сравнению с которым даже компактная Creta будет смотреться больше. Цена на новинку тоже обещает быть «компактной».

Кроссовер, предназначенный для города, получит на выбор бензиновые двигатели объемом 1 или 1,2 л и мощностью 83 или 125 л.с., а также 1,5-литровый дизельный агрегат. В зависимости от страны и выбранного двигателя Venue будет комплектоваться «механикой», «автоматом» или «роботом».

Что же касается названия модели, в компании Hyundai объяснили, что для своих кроссоверов они традиционно используют названия городов. Правда, в данном случае имеется ввиду просто «место встречи», а не конкретный населенный пункт. В компании считают, что такое название еще раз подчеркнет городской характер компакт-кроссовера.

В зависимости от страны название модели будет меняться – в Индии кроссовер может получить имя Styx, а в Латинской Америке – Carlino.

Какие автоновинки можно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок".