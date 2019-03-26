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27.03.19 Прочитали 555 раз

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в феврале вырос на 2,5%

Рынок люксовых автомобилей в России

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года объем рынка автомобилей с пробегом сегмента Luxury составил 123 единицы, что на 2,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Наибольшей популярностью среди жителей России в последний месяц зимы пользовались подержанные автомобили марок Bentley и Mercedes-Maybach, на долю которых суммарно пришлось 70% этого рынка. При этом реализация каждой из них составила 43 экземпляра. Замыкает тройку лидеров здесь Maserati (15 шт.), за которым располагается Rolls-Royce (9 шт.). В феврале также поменяли своих владельцев 8 Lamborghini, 4 Ferrari и 1 Aston Martin.

Свыше половины (60%) перепродаваемых в стране люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье (58 и 16 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга в феврале приобрели 7 люксовых машин с пробегом, Воронежской области – 6. По три таких автомобиля было куплено в Самарской области, Ингушетии и Краснодарском крае. В 7 российских регионах объем вторичного рынка сегмента Luxury составил по две единицы, а в 13 субъектах РФ – по одному.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок подержанных люксовых автомобилей в России растет на фоне падения продаж новых таких машин, которое, напомним, в феврале составило четверть всего объема. 

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобили с пробегом регионы-лидеры марки-лидеры люксовые автомобили aston martin bentley ferrari lamborghini maserati mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class rolls-royce

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