Рынок люксовых автомобилей с пробегом в феврале вырос на 2,5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года объем рынка автомобилей с пробегом сегмента Luxury составил 123 единицы, что на 2,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Наибольшей популярностью среди жителей России в последний месяц зимы пользовались подержанные автомобили марок Bentley и Mercedes-Maybach, на долю которых суммарно пришлось 70% этого рынка. При этом реализация каждой из них составила 43 экземпляра. Замыкает тройку лидеров здесь Maserati (15 шт.), за которым располагается Rolls-Royce (9 шт.). В феврале также поменяли своих владельцев 8 Lamborghini, 4 Ferrari и 1 Aston Martin.

Свыше половины (60%) перепродаваемых в стране люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье (58 и 16 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга в феврале приобрели 7 люксовых машин с пробегом, Воронежской области – 6. По три таких автомобиля было куплено в Самарской области, Ингушетии и Краснодарском крае. В 7 российских регионах объем вторичного рынка сегмента Luxury составил по две единицы, а в 13 субъектах РФ – по одному.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок подержанных люксовых автомобилей в России растет на фоне падения продаж новых таких машин, которое, напомним, в феврале составило четверть всего объема.