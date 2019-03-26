«Европлан» в 2018 году увеличил лизинговый портфель на 40% до 56,6 млрд рублей

Автолизинговая компания «Европлан» подводит операционные и финансовые итоги за 2018 год и в очередной раз демонстрирует прирост деятельности по всем ключевым показателям.

Согласно выделенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год, лизинговый портфель вырос на 40% с 40,6 млрд рублей на 31 декабря 2017 года до 56,6 млрд рублей на 31 декабря 2018-го. Операционный доход по лизинговому сегменту за год вырос на 31% до 8,6 млрд рублей. Чистая прибыль в 2018 году составила 3,3 млрд рублей против 2,1 млрд рубле годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2018 года капитал компании «Европлан» составил 11 млрд рублей, рентабельность капитала (RoAE) – 32,7%, рентабельность активов (RoAA) – 6,2%, отношение долга к капиталу (Debt/Equity) – 4,2.

Как сообщалось ранее, за 2018 год «Европлан» заключил 33,5 тысячи договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования с лизингополучателями из числа российских предприятий, организаций, предпринимателей и частных лиц. Объем инвестиций в новые сделки вырос на 30%, с 39 млрд рублей в 2017-м до 50,4 млрд в 2018 году. А объем закупленной для сделок лизинга техники составил рекордные 86,4 млрд рублей.