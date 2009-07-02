В мае импорт автомобилей из Японии в Россию снизился почти в 20 раз

В мае из Японии в Россию было импортировано всего 2932 автомобиля. Это почти в 20 раз меньше, чем в мае прошлого года (55222 шт.). При этом за первые пять месяца 2009 года японские компании ввезли в Россию 32,8 тыс. автомобилей, что почти в 7 раз меньше аналогичного показателя прошлого года (225,2 тыс. шт.). Такие данные аналитическое агентство "АВТОСТАТ" получило в японской ассоциации автопроизводителей (JAMA).

По словам директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Целикова майские показатели поставок японских автомобилей в Россию оказались самыми низкими за последние несколько лет. Напомним, что в апреле из Японии в Россию было везено 5136 автомобилей, в марте 11560 шт. в феврале 4318 шт., а в январе 8877 шт.

В прошлом году объем ежемесячных поставок составлял в среднем 40-50 тысяч машин в месяц, а в целом по итогам прошлого года в Россию было ввезено 562,8 тыс. новых автомобилей всех типов, что на 40% больше, чем в 2007 году. По оценке отдела аналитики "АВТОСТАТ", в текущем году объем импортных поставок новых автомобилей напрямую из Японии в Россию не превысит 100-130 тысяч машин.