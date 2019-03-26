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27.03.19 Прочитали 206 раз

Авторынок Германии в феврале увеличился на 3%

Авторынок Германии в феврале увеличился на 3%

Авторынок Германии в феврале увеличился на 2,7% и составил 268867 машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 534569 единиц (+0,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в феврале реализовал 49965 машин (+4,5%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 11,3% до 24380 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 24050 автомобилей (+2,3%). Замыкают пятерку лидеров Ford (21264 шт., +10,4%) и BMW (17825 шт., +0,9%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: германия авторынок европы автомобильные рынки

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