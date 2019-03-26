За что владельцы любят Infiniti, Land Rover, Lexus и Volvo?

При выборе нового премиального автомобиля для потенциального покупателя особенно важен внешний вид и дизайн модели. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках работы над маркетинговым отчетом «Портрет российского автовладельца».

В течение 2017 - 2019 гг. вместе с несколькими клубами автолюбителей премиум-марок* они проводили онлайн-опросы, касающиеся предпочтений владельцев при выборе автомобиля и оценок в ходе проверки его потребительских качеств. В фокусе данного исследования оказались машины четырех премиум-брендов - Infiniti, Land Rover, Lexus и Volvo.

Дизайн и внешний вид модели в числе особо важных параметров для покупки указали представители всех четырех брендов. Владельцы Infiniti (85%) и Land Rover (77%) даже поставили его на первое место. Впрочем, оказалось, что «лэндроверовцы» на таком же уровне (те же 77%), как дизайн, ценят проходимость своего автомобиля. Надежность машины считают важным качеством хозяева трех марок, однако только владельцы Lexus (61%) поставили этот параметр на первое место.

Еще более любопытные данные эксперты получили, сравнив тройку «параметров-лидеров» по каждому бренду и выделив среди них оригинальные - упоминающиеся только применительно к одной марке. Так, например, владельцы Land Rover (59%) считают свой автомобиль эргономичным, в Lexus ценят соотношение цены и качества (так считают 48%), в Infiniti - мощность (72%), в Volvo - безопасность (81%), которую, кстати, владельцы поставили на первое место.

Опрос также показал очень высокую приверженность марке у владельцев Volvo: 37% опрошенных хозяев Volvo признались, что вообще не готовы рассматривать для покупки машины других брендов. Другие автовладельцы были не столь категоричны. Так, например, 33% владельцев Infiniti готовы были рассмотреть вариант с покупкой Lexus, 33% хозяев Land Rover и 48% Lexus - не возражали против приобретения Toyota. C меньшим успехом - в диапазоне от 13 до 28% - владельцы указанных четырех брендов готовы были пересесть и на автомобили других марок. В числе возможных вариантов, готовы рассмотреть: BMW, Mercedes, Audi, Nissan, Mitsubishi, Honda, Volkswagen.

* В исследовании приняли участие более 9 тысяч респондентов (Club Lexus Russia, российcкий клуб Volvo, международный клуб Land Rover, Drive2.ru)