Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что продажи новых легковых автомобилей в кузове «седан» в нашей стране по итогам 2018 года снизились на 2% до 534,2 тыс. единиц. Теперь мы решили составить рейтинг самых популярных таких моделей у россиян.

Лидером здесь на этот раз стал Hyundai Solaris, который в минувшем году разошелся тиражом в 65,6 тыс. экземпляров, показав снижение на 4%. На втором и третьем местах, с небольшим отставанием от лидера, располагаются отечественные LADA Granta и Vesta (65,2 и 65,1 тыс. шт. соответственно). Но если седаны «Гранта» демонстрируют рыночный рост (+9%), то у «Весты» по ним наблюдается падение (-9%).

Четвертую строчку рейтинга занимает Volkswagen Polo, обладателями которого в 2018 году стали 59,5 тыс. россиян (+22%). Замыкает первую пятерку лидер 2017 года – KIA Rio, распроданный в количестве 59,4 тыс. экземпляров (-24%).

В ТОП-10 самых продаваемых седанов в России по итогам 2018 года также вошли: Toyota Camry (33,7 тыс. шт.; +20%), Renault Logan (30,3 тыс. шт.; -1%), KIA Optima (20,8 тыс. шт.; +63%), Datsun on-DO (18,2 тыс. шт.; -8%) и Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; -5%).