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26.03.19 Прочитали 562 раз

Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе

Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

25.03.19

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Российский рынок LCV, который в январе занял восьмое место в европейском первенстве, по итогам прошлого месяца смог улучшить свои позиции, обогнав Нидерланды и Бельгию. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 4,4% до 155388 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 38005 автомобилей (+6,4%). Второе место занимает Германия с показателем 22339 проданных машин (+12%), а третью строчку – Испания, чей рынок LCV составил 16739 штук (-3%). Далее идет Италия, где было реализовано 15250 легких коммерческих автомобилей (+6,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Великобритания, результат которой составил 14384 машины (+1,8%). 

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за февраль составили 8041 единицу (+1,9%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили авторынок европы автомобильные рынки

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