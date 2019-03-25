АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей

АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

По словам Д.Азарова, очень важно, чтобы меры поддержки в первую очередь касались тех предприятий, которые обеспечивают высокий уровень локализации. Губернатор обратился к премьер-министру с просьбой предусмотреть дифференциацию мер государственной поддержки автопроизводителей в зависимости от уровня локализации производств. Соответствующее поручение дано главой кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Также на встрече стороны обсудили меры государственной поддержки экспорта продукции АВТОВАЗа, предусматривающие частичную компенсацию логистических затрат. Губернатор отметил значимость мер господдержки российских производителей, в частности, АВТОВАЗа, для сохранения и увеличения экспорта российской продукции на мировые рынки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на экспорт в 2018 году АВТОВАЗ отправил 38052 автомобиля LADA – на 57% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Казахстан (13192 машин, +51%) и Белоруссия (10464 автомобиля, +182%). Кроме того, в прошлом году АВТОВАЗ начал поставки автомобилей LADA на Кубе, в Чили и Тунисе. В целом автомобили LADA в 2018 году продавались в 34 странах мира. Самой продаваемой моделью на экспортных рынках впервые стала флагманская LADA Vesta.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках СПИКа АВТОВАЗ выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров Альянса, в состав которой входят ООО «ЛАДА Ижевск» (входит в Группу «АВТОВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», OOO «Мицубиси Моторс Рус», которые являются членами Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.