Ford может оставить в России только LCV

Пересмотр стратегических планов концерна Ford в Северной Америке, а потом и в Европе не мог оставить в стороне производственные площадки бренда в России. Слухи о возможном закрытии по крайней мере двух из трех российских предприятий, выпускающих автомобили Ford, поддерживались уже на протяжении многих месяцев – сначала длительными отпусками сотрудников заводов и приостановкой конвейеров, затем – отсутствием конкретных шагов по подписанию СПИК с Минпромторгом РФ (диктуемое рынком и решениями российского правительства) и невысокими объемами продаж на фоне огромной недозагруженности мощностей.

Кроме того, стало известно о том, что СП «Ford Sollers» при участии правительства уже ведет переговоры с потенциальными покупателями своих активов компании. Об этом рассказал сегодня «Коммерсант», ссылаясь на источники в правительстве и на рынке. Ждать озвучивания новых планов по реструктуризации СП осталось совсем недолго, утверждает издание и называет при этом дату 27 марта. Предполагаемых вариантов дальнейшего развития событий как минимум два: Ford по примеру GM уходит из страны совсем, распродав имеющиеся производственные площадки либо закрывает два из своих завода (опять же – с последующей распродажей), оставляя в производстве и на рынке лишь свои LCV.

«Если это (уход Ford из России) и случится, то в большей степени будет политическим решением, учитывая разногласия между странами. Но если опираться на текущую ситуацию, то в сегменте легких коммерческих машин (LCV) Ford чувствует себя довольно уверенно, поскольку входит в тройку лидеров российского рынка. А модель Ford Transit – самая популярная иномарка на этом рынке. По легковым ситуация хуже, но тут Ford делает ставку на сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники), который является крупнейшим на нашем рынке», – комментирует ситуацию руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Отметим также, что в 2018 году на российских автозаводах СП «Ford Sollers» в общей сложности было произведено 49,7 тыс. автомобилей Ford – на 6,3% меньше, чем годом ранее.

На российском рынке в настоящее время представлено 7 моделей новых легковых автомобилей Fprd. Цены и комплектации можете посмотеть на сайте "ЦенаАвто".