На одного дилера в РФ приходится 485 проданных новых автомобилей

В 2018 году один дилерский центр в нашей стране реализовал в среднем 485 новых легковых автомобилей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».

Напомним, что реализация новых легковых машин в РФ за прошлый год составила 1 млн 671,6 тыс. единиц, а дилерских центров на начало нынешнего года насчитывалось в количестве 3450 штук. Таким образом, средний показатель продаж на один автосалон равен 485.

При этом в зависимости от сегмента он заметно отличается. К примеру, дилерские центры премиум-брендов по итогам 2018 года в среднем реализовали 282 новых автомобиля, а в массовом сегменте данный результат составил 522 экземпляра.