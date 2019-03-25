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На одного дилера в РФ приходится 485 проданных новых автомобилей

Среднегодовые продажи одного дилера в России – 485 новых автомобилей

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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В 2018 году один дилерский центр в нашей стране реализовал в среднем 485 новых легковых автомобилей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».

Напомним, что реализация новых легковых машин в РФ за прошлый год составила 1 млн 671,6 тыс. единиц, а дилерских центров на начало нынешнего года насчитывалось в количестве 3450 штук. Таким образом, средний показатель продаж на один автосалон равен 485.

При этом в зависимости от сегмента он заметно отличается. К примеру, дилерские центры премиум-брендов по итогам 2018 года в среднем реализовали 282 новых автомобиля, а в массовом сегменте данный результат составил 522 экземпляра.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи дилеры

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