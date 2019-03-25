Депутатам поступили новые предложения по изменению ФЗ «О регистрации транспортных средств»

Вчера в профильные комитеты ГосДумы поступили очередные предложения по изменению законопроекта о государственной регистрации транспортных средств. В основном они касаются процедуры и организации изготовления государственных регистрационных знаков.

Так, например, инициаторы поправок предлагают внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ следующую фразу: «можно получить госзнак после присвоения номера в регистрационном подразделении либо изготовить его у изготовителя государственных регистрационных знаков».

Напомним, что общественностью достаточно широко обсуждалась информация отом, что подразделения ГИБДД снимают с себя полномочия по изготовлению госзнаков ТС и передают их в специализированные организации. Очевидно, вносимые поправки являются ответом на возникающие в связи с нововведением сложности.

В пояснительной записке к документам говорится: «Достаточно высокий уровень обеспеченности такими пунктами (более 80%) наблюдается лишь в 11 субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Краснодарский край, Волгоградская, Калужская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская области, г. Санкт-Петербург). В 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. В этих регионах пункты, как правило, располагаются только в столицах либо крупных городах. Примерно в половине субъектов Российской Федерации пункты изготовления государственных регистрационных знаков располагаются на удалении более 100 км от регистрационных подразделений. На территории Чукотского и Ненецкого автономных округов такие пункты и вовсе отсутствуют…».

Поэтому предлагается дополнить указанный проект ФЗ, предусмотрев в нем возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и с последующим их изготовлением владельцем транспортного средства самостоятельно у изготовителей государственных регистрационных знаков.

Отдельные предложения инициаторов поправок касаются проверок специализированных пунктов по изготовлению государственных регистрационных знаков. Предлагается плановые проверки таких пунктов со стороны надзорных органов не проводить вовсе, а основанием для внеплановых проверок сделать, к примеру, жалобы о нарушениях или ошибки, выявленные инспекторами в ходе рейдовых или плановых осмотров транспортных средств.

Предлагается также внести изменения в процедуру регистрационных действий в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории Российской Федерации, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям.

Напомним, новый Закон «О регистрации транспортных средств в России» должен вступить в силу 4 августа 2019 года.