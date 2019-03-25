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Депутатам поступили новые предложения по изменению ФЗ «О регистрации транспортных средств»

Депутатам поступили новые предложения по изменению ФЗ «О регистрации транспортных средств»

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Вчера в профильные комитеты ГосДумы поступили очередные предложения по изменению законопроекта о государственной регистрации транспортных средств. В основном они касаются процедуры и организации изготовления государственных регистрационных знаков.

Так, например, инициаторы поправок предлагают внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ следующую фразу: «можно получить госзнак после присвоения номера в регистрационном подразделении либо изготовить его у изготовителя государственных регистрационных знаков». 

Напомним, что общественностью достаточно широко обсуждалась информация отом, что подразделения ГИБДД снимают с себя полномочия по изготовлению госзнаков ТС и передают их в специализированные организации. Очевидно, вносимые поправки являются ответом на возникающие в связи с нововведением сложности.

В пояснительной записке к документам говорится: «Достаточно высокий уровень обеспеченности такими пунктами (более 80%) наблюдается лишь в 11 субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Краснодарский край, Волгоградская, Калужская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская области, г. Санкт-Петербург). В 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. В этих регионах пункты, как правило, располагаются только в столицах либо крупных городах. Примерно в половине субъектов Российской Федерации пункты изготовления государственных регистрационных знаков располагаются на удалении более 100 км от регистрационных подразделений. На территории Чукотского и Ненецкого автономных округов такие пункты и вовсе отсутствуют…».

Поэтому предлагается дополнить указанный проект ФЗ, предусмотрев в нем возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и с последующим их изготовлением владельцем транспортного средства самостоятельно у изготовителей государственных регистрационных знаков.

Отдельные предложения инициаторов поправок касаются проверок специализированных пунктов по изготовлению государственных регистрационных знаков. Предлагается плановые проверки таких пунктов со стороны надзорных органов не проводить вовсе, а основанием для внеплановых проверок сделать, к примеру, жалобы о нарушениях или ошибки, выявленные инспекторами в ходе рейдовых или плановых осмотров транспортных средств.

Предлагается также внести изменения в процедуру регистрационных действий в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории Российской Федерации, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям.
Напомним, новый Закон «О регистрации транспортных средств в России» должен вступить в силу 4 августа 2019 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: регистрация в гибдд

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