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Глава ГИБДД рассказал, что может измениться в сдаче экзаменов на водительские права

Глава ГИБДД рассказал, что может измениться в сдаче экзаменов на водительские права

АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (вторая волна)

30.11.18

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Сегодня в интервью радиостанции «Милицейская волна» главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников рассказал об изменениях, которые планируется ввести в процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав.

Во-первых, отметил генерал, вместо заранее известного маршрута, который применяется сегодня при сдаче практических навыков вождения (где строго определены места поворотов-разворотов, направление движения и пр.), будет предусмотрен целый перечень улиц, в пределах которых проводится экзамен. «Таким образом, экзаменуемый не сможет заранее заучить маршрут», - сказал он.

Во-вторых, как пишет ТАСС, ссылаясь на Черникова, в самой оценке экзаменаторов должно произойти смещение акцентов. Вместо фиксации нарушений ПДД (которое применяют сегодня) при сдаче практического экзамена инспекторы будут оценивать «имеющиеся у кандидата в водители навыки и умения, необходимые ему для безопасного и самостоятельного управления транспортным средством».

Что касается теоретического экзамена, вероятно он тоже буде меняться. Судя по заявлениям, сделанным Черниковым, перечень экзаменационных задач будет расширен. При этом содержание вопросов хотят несколько изменить – сделать в них больший упор на знание безопасных действий в различных дорожных ситуациях. Кроме того, предлагается при сдаче теоретического экзамена формировать тематические группы для каждой категории транспортных средств. Итоговая оценка может быть дифференцированной – в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения.

Напомним, что обсуждение темы сдачи экзаменов на получение водительских прав идет уже не первый месяц. Документ «О допуске к управлению транспортными средствами» обсуждался все лето и осень 2018 года. В январе 2019 года споры вспыхнули с новой силой. «Камнем преткновения» послужило одно из главных нововведений, которые предлагается ввести в правила проведения экзаменов на право управления ТС: при проверке практических навыков вождения вместо прежнего разделения на «город» и «площадку автодрома» сделать один, объединенный экзамен, в условиях дорожного движения.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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