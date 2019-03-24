В 2018 году продажи седанов в России снизились на 2%

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году россияне приобрели 534,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «седан», что на 2% меньше, чем в 2017 году. Как отмечают эксперты, сегмент седанов оказался единственным на рынке, который продемонстрировал отрицательную динамику.

Так, продажи универсалов в России по итогам 2018 года составили 831,9 тыс. единиц, показав рост на 23%. При этом на долю автомобилей с таким типом кузова приходится уже половина рынка, поскольку здесь учитываются модели сегмента SUV.

В свою очередь, седаны занимают треть рынка (32%). Хэтчбекам принадлежит 17% всего объема реализации, что в количественном выражении соответствует 289,5 тыс. экземпляров (+21%). На долю же пикапов, купе, кабриолетов и родстеров в общей сложности приходится лишь 1%, а их суммарные продажи в минувшем году тоже выросли.

Отметим, что более подробная информация об этом содержится в отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».