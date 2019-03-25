GM инвестирует 1,8 млрд долларов в производство на территории США

Американский автоконцерн General Motors инвестирует 300 млн долларов в свой завод по сборке в пригороде Орион, штат Мичиган для производства нового электромобиля Chevrolet. Для этого на заводе Orion будет создано 400 новых рабочих мест. Данное заявление является частью нового обязательства GM инвестировать в общей сложности 1,8 млрд долларов в производство на территории США, создав 700 новых рабочих мест и поддержав 28 тыс. рабочих мест в шести штатах. Всего с 2009 года GM инвестировал более 22 млрд долларов в свои производственные операции на территории США, сообщает пресс-служба General Motors.

Следуя своему обязательству перейти на полностью электрический модельный ряд в будущем, GM создает новый электромобиль в дополнение к текущей модели Chevrolet Bolt EV. Новая модель будет спроектирована на базе усовершенствованной версии Bolt EV. Дополнительная информация о новом продукте Chevrolet EV будет доступна ближе к старту производства.

Решение о сборке Chevrolet EV в Орионе было основано, в частности, на том, что в настоящее время это предприятие выпускает модель Bolt EV, а новый Chevrolet EV будет базироваться на усовершенствованной версии той же архитектуры автомобиля. Как отмечается, перенос производства на завод-изготовитель в США поддерживает положения правил происхождения в предлагаемом соглашении между США, Мексикой и Канадой. Между тем, производство нового электромобиля также запланировано за пределами США.