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26.03.19 Прочитали 516 раз

КАМАЗ продлил гарантию на автомобили КАМАЗ-5490

КАМАЗ продлил гарантию на автомобили КАМАЗ-5490

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

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КАМАЗ продлил гарантию на тягач из нового модельного ряда компании – КАМАЗ-5490. Теперь гарантия на данную модель составляет 24 месяца с даты реализации автомобиля, без ограничения пробега. Ранее гарантийные обязательства обслуживания автомобиля предусматривали лимит пробега в 200 тыс. км, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, новый регламент значительно упрощает эксплуатацию автомобилей и положительно отразится на уровне удовлетворенности потребителей.

Условия распространяются на все модификации и исполнения автомобиля КАМАЗ-5490, в том числе, и на газодизельный тягач KAMAЗ-5490 Neo, особенно востребованным у потребителей благодаря применению экономичной двухтопливной системы питания двигателя.

Напомним, грузовики KAMAЗ-5490 Neo оснащаются экономичным двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., комфортабельной кабиной на четырехточечной подвеске и спальным местом (по заказу автомобиль может быть оборудован вторым спальным местом). Кроме того, в числе преимуществ модели – автоматическая коробка передач ZF 12AS2130 ТD 9 (также доступна традиционная «механика»), электропневматический привод тормозной системы (EBS), система курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочная система (ASR), а также оптимизированное распределение нагрузок на оси, контроль нагрузки на ведущий мост и увеличенный до 760 литров запас топлива.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили камаз

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