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25.03.19 Прочитали 725 раз

Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на спирт

Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на спирт

Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля

24.08.18

PDF, 40 стр.

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В Китае объявлена кампания по переводу правительственного автопарка с бензина на спирт в качестве горючего. На метиловый спирт также будут переведены такси и фургоны служб доставки. Как пишут РИА "Новости", сначала кампанию предполагают запустить в регионах, богатых сырьем для производства метанола: в провинциях Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Гуйчжоу.

Уже известно, что только в Сиане (административный центр Шэньси) в 2019 году на дороги выйдет 10 тысяч автомобилей, работающих на метане, в Гуйяне (административный центр Гуйчжоу) – 7 тысяч. В масштабах многомиллионного китайского парка это конечно пока – капля в море. Но, если посмотреть на то, как активно Китай берется переводить автотранспорт на альтернативные источники энергии (не только на спирт, но и на развитие транспорта на электрическом ходу) – уже не удивляешься заявленным цифрам: к 2020 году КНР будет ежегодно производить два миллиона таких машин. В целях борьбы с загрязнением воздуха правительство даже решило снять ограничения на присутствие инокапитала в секторе разработки и производства автомобилей на новых источниках энергии (раньше участие иностранного капитала в подобных проектах в Китае не могло превышать 50%).

В продолжение темы перевода транспорта с бензина на спирт также отметим, что тема эта – далеко не новая. Более того, на заре "эры моторов" бензин долгое время соревновался со спиртом в борьбе за любовь автолюбителей. А если вспомнить историю автомобильного мира, то фордовская Model T – первый в истории массовый автомобиль – в 1908 году могла работать и на бензине, и на этаноле, и на смеси обоих видов топлива.

Несколько фактов из истории*, подтверждающих периодически вспыхивающий интерес к спиртовому топливу (в основном в зависимости от роста цен на бензин):

- В 1925 году большинство стран Европы приняли законы, обязывающие энергетические компании смешивать бензин и этанол;

- В 1978 году в США начаты продажи автомобильного топлива, представлявшего собой смесь бензина и спирта. Эта смесь была дешевле чистого бензина примерно на треть за счет налоговых льгот, предоставленных федеральными властями; 

- 1989 год. В Дании начато общенациональное использование этанолово-бензиновой смеси;

- 1997 год. Крупнейшие автопроизводители США вновь начали выпускать автомобили, изначально способные использовать в качестве топлива бензиново-этаноловую смесь E85 ("автомобили на "гибком" топливе");

- В 2005 году в Швеции уже было полторы сотни заправок под топливо Е-85, в котором всего 15% бензина и 85 – спирта.

* В ходе подготовки публикации использованы данные целого ряда профильных СМИ

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай топливо мировой автопром

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